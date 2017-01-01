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Крупные сети АЗС снижают цены на автогаз

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Средние цены на сжиженный газ по Украине опустились 21 марта на 4 коп/л - до 12,51 грн/л.
Средние цены по стране опустились на 4 коп/л
Средние цены по стране опустились на 4 коп/л
depositphotos.com

С 20 по 21 марта крупные сети АЗС снизили цену сжиженного газа в пределах 40 коп/л. Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе А-95.

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AMIC и Shell снизил цену автогаза на 9 коп/л и 4 коп/л соответственно. На 8-15 коп/л опустились цены в сетях Привата; Автотехсервиси ZOG снилизи цены на 40 коп/л и 34 коп/л.

В сетях Татнефть-АЗС-Украина и Азовнефтепродукт газ подешевел на 9 коп/л и 10 коп/л соответственно.

Средние цены по стране опустились 21 марта на 4 коп/л - до 12,51 грн/л.

Ранее сообщалось о том, что автогаз начал дешеветь на фоне укрепления гривны.

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Теги: автогаз, украина, цены
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Источник: Liga.net

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