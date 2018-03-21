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Ryanair и Борисполь подпишут соглашение к концу недели - Гройсман

Комментариев: 3
Премьер-министр заявил об успешном завершении переговоров аэропорта Борисполь с ирландским лоукост-перевозчиком.
Соглашение должно быть подписано к концу этой недели
Соглашение должно быть подписано к концу этой недели
depositphotos.com

Международный аэропорт Борисполь успешно завершил переговоры с ирландским лоукостером Ryanair. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании Кабинета министров 21 марта.

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По словам премьера, соглашение должно быть подписано к концу этой недели. “Ожидаем, что к концу этой недели соглашение Борисполя с Ryanair будет подписано“, - сказал Гройсман.

Также он сообщил, что аэропорт Борисполь вводит новую систему расценок.

Ранее сообщалось, что авиаперевозчик рассчитывал начать работать в Украине осенью 2017 года, но не смог договориться с аэропортом Борисполь об условиях обслуживания. В декабре 2017 года министр заявил, что переговоры между Ryanair и международным аэропортом Борисполь находятся на финальной стадии.

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Теги: Ryanair, Борисполь, Гройсман
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Источник: Liga.net

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  21.03.2018, 14:06
Оценка:  +3
гость
вы сначала подпишите соглашение, расписание рейсов опубликуйте
гость  (аноним)  21.03.2018, 14:03
Оценка:  +4
гость
аноним) 21.03.2018, 13:51Оценка: -1 Украина - это Россия, пом
йобнулся, фашик рашистский?????????
нах, оккупанты
гость  (аноним)  21.03.2018, 13:51
Оценка:  -5
гость
Украина - это Россия, помни продажный нацик, каждый здравомыслящий украинец понимает, что Европа это смерть!
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