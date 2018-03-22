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США и ЕС начинают переговоры по пошлинам на сталь и алюминий

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Комиссар ЕС по торговле и министр торговли США обсудили освобождение ЕС от ввозных пошлин.
Комиссар ЕС по торговле встретилась с министром торговли США
Комиссар ЕС по торговле встретилась с министром торговли США
depositphotos.com

Соединенные Штаты и Европейский Союза договорились начать консультации на уровне администрации президента США для поиска взаимовыгодного решения по ввозным пошлинам на сталь и алюминий. Об этом сообщает Reuters.

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Комиссар ЕС по торговле Сесилия Мальмстром встретилась с министром торговли США Уилбером Россом в Вашингтоне, чтобы обеспечить освобождение Европейского союза от запланированных ввозных пошлин США на сталь и алюминий.

"Мы договорились немедленно начать процесс обсуждения с президентом Трампом и администрацией Трампа по вопросам торговли, представляющим общий интерес, включая пошлины на сталь и алюминий, чтобы как можно скорее определить взаимоприемлемые результаты", - сказали Росс и Мальмстром в совместном заявлении.

Как сообщалось, 8 марта 2018 г президент США Дональд Трамп принял решение ввести с 23 марта дополнительные защитные пошлины в размере 25% на импорт определенных видов металлопродукции происхождением из всех стран, кроме Канады и Мексики, в целях защиты внутреннего рынка США.

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Теги: сша, европа, пошлины
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Источник: Liga.net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  22.03.2018, 12:30
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гость
А спорим что итог будет такой:амеры отменяют пошлины , а еврейсоюз отказывается от СП-2 (и вообще российского газа). Только цена амеровского СПГ такова, что стоимость металлургической продукции Европы станет выше чем сейчас с пошлинами!
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