Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Вопрос леса-кругляка исключат из условий новой финпомощи ЕС - СМИ

Комментариев: 0
Источники в европейских структурах заверили, что в вопросе отмены моратория ЕС пойдет на уступки.
Комиссия будет взаимодействовать с властями Украины
Комиссия будет взаимодействовать с властями Украины
depositphotos.com

Европейский Союз согласился не ставить в качестве условия финансовой помощи Украине отмену моратория на экспорт леса-кругляка, пишет Европейская правда в материале “Миллиард в обмен на е-декларации“.

Читай также: Евросоюз требовал отмены моратория на экспорт леса-кругляка

Формально решение по этому поводу не обнародовалось. В то же время три независимых друг от друга источника в европейских структурах заверили, что в вопросе отмены моратория ЕС пойдет на уступки, отмечает издание.

ЕС не откажется от этого требования в адрес Украины, однако для переговоров с Киевом по этому поводу используют другие инструменты. Ожидается, что ЕС задействует против Украины процедуру арбитража, предусмотренную Соглашением об ассоциации (глава 14 раздела IV Соглашения “Решение споров“).

В представительстве ЕС в Украине подтвердили, что ЕС может инициировать в отношении Украины новую процедуру.

“Еврокомиссия считает, что мораторий является ограничением свободной торговли, противоречит обязательствам Украины как в рамках макрофинансовой помощи, так и в рамках Зоны свободной торговли по Соглашению об ассоциации.

Читай также: Стали известны причины отмены запрета на экспорт леса

Комиссия будет взаимодействовать с властями Украины, чтобы найти решение этой проблемы с помощью инструментов, определенных для торговых вопросов, включая возможность задействовать механизм разрешения споров (bilateral dispute settlement mechanisms)“, - говорится в письменном комментарии представительства ЕС, предоставленном по запросу ЕП.

Напомним, рост ВВП Украины составил 1,8%.

Поделись:
Теги: лес кругляк, ес
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Liga.net
Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь