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Ryanair закупит самолеты Boeing для полетов в Украину

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По словам представителя авиакомпаении, в августе-октябре Ryanair получит 24 самолета.
Ryanair ведет переговоры о полетах еще с четырьмя украинскими городами
Ryanair ведет переговоры о полетах еще с четырьмя украинскими городами
depositphotos.com

Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair закупит самолеты Boeing для полетов в Украину. Об этом сообщил на пресс-конференции в Международном аэропорту Борисполь главный исполнительный директор авиакомпании Майкл О'Лири, передает корреспондент LIGA.net.

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“Для Украины мы закупаем новые самолеты Boeing и несколько с возрастом 4-5 лет“, - сообщил он.

По словам О'Лири, в августе-октябре компания получит 24 самолета и часть из них будет использоваться на маршрутах в Украину.

О'Лири сообщил, что Ryanair ведет переговоры о полетах еще с четырьмя украинскими городами, но это вопрос будущего.

Напомним, сегодня лоукостер Ryanair официально объявил о выходе на украинский рынок.

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Теги: Boeing, Ryanair, украина
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Источник: Liga.net

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