Утилизация бренда: пропавший iPhone и кейс Цитруса

Не все смартфоны, которые сдаются на утилизацию, уходят на вторсырье. Некоторые оживают и со всеми личными данными попадают в руки шантажистов.

В нашумевшей на прошлой неделе истории, в которой клиент одного из магазинов сети Цитрус пытается уличить розничную сеть в перепродаже смартфона с личными данными, точка еще не поставлена. Сегодня главные действующие лица - Стас Графский, который заступился за сестру Викторию, и менеджеры Цитруса - должны встретиться в Киеве на Крещатике на открытой пресс-конфененции и наконец озвучить взаимные претензии и доводы привселюдно.

Как все начиналось

Инцидент начался с того, что киевлянка Виктория Графская в январе сдала свой iPhone 6S на ремонт в Цитрус. Но получила ответ: смартфон нельзя восстановить, он будет отправлен на утилизацию в Китай. Принятое устройство частично ушло в уплату покупки нового смартфона.

Но через полтора месяца Графской от вымогателей начали приходить звонки и сообщения в Viber с требованием выслать пароль от ее аккаунта Apple. Звонил неизвестный, который представился как Алексей. Он шантажировал тем, что разошлет личные фото девушки по всем контактам в старом телефоне, если та не согласится. Телефон, по его словам, он купил в Днепре.

Таким образом, утопленный в морской воде смартфон из Цитруса не попал на утилизацию. Его воскресили и отправили на черный рынок.

Пострадавшая и ее брат, Стас Графский, обратились к руководству магазина, директор которого пообещал уладить ситуацию - а после того, как злоумышленники все-таки разослали личные фото Графской по списку контактов, - в Национальную полицию. История Стаса Графского и Цитруса получила широкую огласку в социальных сетях.На его пост под названием "ЦИТРУС ВОРУЕТ ВАШИ ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ С ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ" отреагировали тысячи человек.

Пост Стаса Графского. Скриншот - AIN

Первые реакции

Розничная сеть оказалась в явно неудобном положении. Ее руководство решило действовать. Сначала (20 марта) CEO Цитрус Виталий Кузнецов заявил, что в ситуации виноват сотрудник сервис-центра: "Телефон, находившийся в сервисном центре, был несанкционировано изъят его сотрудником. Так как телефон был признан нерабочим, его пропажа не была выявлена вовремя". Он сообщил о готовности передать смартфон владелице и сотрудничать с правоохранительными органами для установления личности шантажиста.

А 22 марта Стас Графский получил претензию от юристов Цитруса, так как, по их мнению, публикации Графского в Facebook причиняли вред деловой репутации компании. Но, как сообщили в LIGA.net в пресс-службе на выходных, претензию юристы розничной сети таки решили отозвать.

Продолжение

Виталий Кузнецов опубликовал на выходных пост, что предполагаемые шантажисты задержаны в ходе следствия. К посту даже прилагалось фото мошенника с черной полоской на глазах. Как утверждает Графский, взяли не того. По его словам, он проводил собственное расследование, имея в распоряжении номера, с которых шантажировали его сестру. Человек, которого подозревает Графский, - якобы его зовут Алексей Сокур, выглядит, по его словам, иначе.

Стас Графский сомневается в том, что дело, в рамках которого задержали человека на фотографии, вообще было заведено. "Наш следователь по нашему делу ничего не получал. Я подозреваю, что дела вообще нет", - сообщил он. В Цитрусе тоже сообщили, что не владеют такой информацией.

Все может выглядеть гораздо более абсурдно. Как утверждает Графский, уголовное дело вообще заводится на него. А причина - задержанный подозреваемый заявил, что парень ему угрожал.

"У меня была с ним единственная коммуникация. После того как он разослал мне и другим фото сестры, я написал ему в ответ в вайбере: "Чувак, я уже знаю кто ты и где ты. Жди нас." Я считаю что я действовал в правовом поле и мое сообщение не говорит конкретно ни о чем", - уточняет Стас Графский.

О компенсации и исчезновении поста

Тем временем, как рассказывает Графский, он получил на выходных письмо от Цитруса, в котором было сказано, что компания готова предоставить в качестве компенсации новый iPhone 6S. В пресс-службе розничной сети подтверждают, что предлагали такую компенсацию. Но дополняют, что договоренностей еще не достигли. В Цитрусе также сообщили, что старый телефон пострадавшей уже находится в Киеве. "Мы готовы были передать его клиенту, на что он ответил, что подумает", - уточняют в пресс-службе. Кроме того, в компании сообщили, что сотрудник, допустивший попадание телефона на черный рынок, был уволен.

На выходных из Facebook исчез нашумевший пост Стаса Графского (вместе с 3500 репостами) о Цитрусе. Парень пишет (на момент выхода статьи и этот пост недоступен), что он был удален как спам. В пресс-службе Цитрус сообщили, что их компания не имеет к удалению поста отношения.

Графский обещает, что явится на сегодняшнюю пресс-конференцию в Киеве. "Я обязательно буду там... Уверен, они готовят шоу против меня", - пишет он. В пресс-службе Цитрус сообщают, что хотят, чтобы ситуация прояснилась и была закрыта максимально быстро.