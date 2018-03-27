Германия разрешила Северный поток-2. Нафтогаз отреагировал

Германия выдала полный комплект разрешений на строительство газопровода Северный поток-2, сказано в сообщении Nord Stream 2.

Компания Nord Stream 2 заявляет, что сегодня, 27 марта, получила разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода Северный поток-2 в германской исключительной экономической зоне (ИЭЗ). Разрешение на строительство 30-километрового участка в соответствии с Горным законом ФРГ выдало Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии.



31 января Горное ведомство Штральзунда выдало разрешение на строительство и эксплуатацию морского участка газопровода Северный поток-2 в территориальных водах Германии (в пределах 12 морских миль) и его сухопутной части.

Компания заявляет, что все необходимые разрешения для немецкого участка общей протяженностью 85 км получены и что она ожидает получить оставшиеся разрешения (в Финляндии, Швеции и Дании) “в ближайшие месяцы“.

Нафтогаз прокомментировали эти известия.

“Это неприятное, но прогнозируемое продвижение. Противодействие оно не останавливает. Лучшая защита для Украины, которая поможет нам и нашим союзникам, - завершение реформы газового рынка. Борьба продолжается“, - отмечается в комментарии Нафтогаза.

В компании напомнили, что официальная Германия упорно называет этот проект “исключительно коммерческим“, и считает его делом, ограниченным интересами нескольких компаний, с соответствующим регуляторным режимом.

“Еврокомиссия, Европарламент, большинство стран ЕС, Украина, США, Канада и значительная часть немецкого политикума так не считают. Мантра о “исключительной коммерческой выгоде“, очевидно, не снимает рисков этого проекта для энергетической и национальной безопасности Европы“, - отметили в Нафтогазе.

Напомним, 21 марта депутаты промышленного комитета Европарламента поддержали законопроект Еврокомиссии, который распространяет правила внутреннего газового рынка ЕС на газопроводы, которые находятся не на континенте, в том числе - на Северный поток-2.

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Представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт сообщила, что компании, участвующие в проекте строительства газопровода Северный поток-2, могут попасть под санкции. Нойерт заявила, что США выступают против проекта Северный поток-2.

Северный поток-2 - проект газопровода из России в Германию в обход Украины через Балтийское море. Реализацией проекта занимается компания Nord Stream 2 AG, 51% акций которой принадлежит Газпрому. Трубопровод Газпром намерен ввести в эксплуатацию до конца 2019 года. Планируется, что его совокупная мощность составит 55 млрд кубометров газа в год.



