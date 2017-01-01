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Facebook введет дополнительные уровни защиты

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В Facebook появится возможность добавлять в аккаунты дополнительные уровни защиты.
Facebook добавит новый пункт в меню управления
Facebook добавит новый пункт в меню управления
depositphotos.com

Компания Facebook предоставит пользователям социальной сети новые средства для контроля конфиденциальности данных из-за утечки информации.

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Как отмечается в пресс-релизе, Facebook добавит новый пункт в меню управления. “Это меню, в котором вы можете управлять своими данными всего несколькими нажатиями клавиш, с более понятными объяснениями того, как работают наши элементы управления“, - сказано в сообщении.

Также появится возможность добавлять в аккаунты дополнительные уровни защиты.

Напомним, СМИ сообщили об утечке данных 50 млн пользователей Facebook через аффилированную с соцсетью компанию Cambridge Analytica. 21 марта глава корпорации Марк Цукерберг опубликовал в сети заявление, где признал, что Facebook не оправдал доверия пользователей.

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Теги: Facebook, защита
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Источник: Liga.net

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