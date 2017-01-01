Кабмин утвердил перенос перехода на цифровое вещание

Аналоговое телевещание в Украине начнут поэтапно отключать с 1 июля 2018 года.

Кабинет министров Украины принял решение о поэтапном отключении аналогового телевизионного вещания с 1 июля 2018 г. Об этом сообщает правительственный портал.

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Отмечается, что это решение Кабмин принял с учетом решения Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, который ранее разработал план поэтапного отключения аналогового телерадиовещания.

Таким образом, был продлен срок использования радиотехнологии “Аналоговое телевещание“

“Принятие этого решения обеспечит непрерывность телерадиовещания на всей территории Украины и конституционное право граждан на беспрепятственное получение информации“, - отметили в КМУ.

Ранее сообщалось о том, чего ожидать украинцам от борьбы медиагрупп и кабельных операторов.