Мартовские морозы не повредили озимым посевам в Украине

Толщина снежного покрова защищает озимые растения от промерзания почвы.

В конец марта глубина промерзания почвы на большинстве территории Украины составила от 16 до 35 см. На глубине залегания узла кущения озимой пшеницы температура сохраняется на уровне - 3-4 С. Учитывая толщину снежного покрова, такой температурный режим не вызывает беспокойства о состоянии растений. Об этом сообщает Инфоиндустрия.

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В середине марта на некоторых территориях южных, центральных и западных областей Украины озимые культуры находились на грани возобновления вегетации.

Резкий переход температуры воздуха от плюсовых к минусовым значениям и дальнейшее ее снижение привело к полному прекращению восстановительных ростовых процессов у растений. Это может отрицательно повлиять на их основные защитные функции. Также отрицательно повлияет и резкое повышение температуры после возобновления вегетации.

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, по состоянию на 22 марта было подкормлено 2,12 млн га озимых зерновых культур, что значительно меньше, чем в это же время в прошлом году (6,2 млн га).

Ранее сообщалось о том, что в Украине сократился урожай зерновых.