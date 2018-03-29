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Мартовские морозы не повредили озимым посевам в Украине

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Толщина снежного покрова защищает озимые растения от промерзания почвы.
Температурный режим не вызывает беспокойства о состоянии растений
Температурный режим не вызывает беспокойства о состоянии растений
depositphotos.com

В конец марта глубина промерзания почвы на большинстве территории Украины составила от 16 до 35 см. На глубине залегания узла кущения озимой пшеницы температура сохраняется на уровне - 3-4 С. Учитывая толщину снежного покрова, такой температурный режим не вызывает беспокойства о состоянии растений. Об этом сообщает Инфоиндустрия.

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В середине марта на некоторых территориях южных, центральных и западных областей Украины озимые культуры находились на грани возобновления вегетации.

Резкий переход температуры воздуха от плюсовых к минусовым значениям и дальнейшее ее снижение привело к полному прекращению восстановительных ростовых процессов у растений. Это может отрицательно повлиять на их основные защитные функции. Также отрицательно повлияет и резкое повышение температуры после возобновления вегетации.

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, по состоянию на 22 марта было подкормлено 2,12 млн га озимых зерновых культур, что значительно меньше, чем в это же время в прошлом году (6,2 млн га).

Ранее сообщалось о том, что в Украине сократился урожай зерновых.

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Теги: морозы, украина, урожай
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Источник: Liga.net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  29.03.2018, 13:14
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гость
Педики ватные, а стекломой не замёрз???)))
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