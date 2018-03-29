Vodafone Ukraine планирует запустить 4G в ближайшие дни

Vodafone собирается запустить 4G в 28 городах.

Vodafone Ukraine обещает запустить 4G уже в пятницу - понедельник. Об этом на пресс-конференции сообщила СЕО компании Ольга Устнинова.

Читай также: Мобильные операторы разобрали частоты на первом 4G-тендере

“До конца дня мы планируем получить счета (от Украинского государственного центра радиочастот - Ред.) и оплатить их. Тогда мы запустим 4G в пятницу. Если не успеем, тогда уже уже понедельник“, - отметила она.

Компания запустит 4G в диапазоне 2,6 ГГц. Лицензию на эти частоты она получила в январе 2018 года.

Vodafone собирается запустить 4G в указанном выше диапазоне в 28 городах.

Ранее сообщалось о том, что Кабмин дал добро на тендер по 4G.