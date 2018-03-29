Vodafone Ukraine планирует запустить 4G в ближайшие дни
Vodafone собирается запустить 4G в 28 городах.
Vodafone Ukraine обещает запустить 4G уже в пятницу - понедельник. Об этом на пресс-конференции сообщила СЕО компании Ольга Устнинова.
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“До конца дня мы планируем получить счета (от Украинского государственного центра радиочастот - Ред.) и оплатить их. Тогда мы запустим 4G в пятницу. Если не успеем, тогда уже уже понедельник“, - отметила она.
Компания запустит 4G в диапазоне 2,6 ГГц. Лицензию на эти частоты она получила в январе 2018 года.
Vodafone собирается запустить 4G в указанном выше диапазоне в 28 городах.
Ранее сообщалось о том, что Кабмин дал добро на тендер по 4G.
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