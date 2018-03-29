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УЗ объявила тендеры по строительству железной дороги в Борисполь

Комментариев: 3
Укрзализныця объявила два тендера общей стоимостью в 130 млн грн на закупку работ по строительству железнодорожного сообщения с аэропортом Борисполь.
Оценочная стоимость - 17,02 млн грн
Оценочная стоимость - 17,02 млн грн
depositphotos.com

Региональный филиал Укрзализници - Юго-западная железная дорога - объявила два тендера в рамках реализации проекта по созданию железнодорожного сообщения между Киевом и международным аэропортом Борисполь. Соответствующая информация опубликована в системе ProZorro.

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Первый тендер разбит на два лота. Один из них включает строительство опор эстакады. Срок выполнения работ - до 30 сентября 2017 г. Оценочная стоимость - 103 млн грн. Другой - работы по монтажу металлических пролетных строений. Срок выполнения - до 31 октября 2018 г. Оценочная стоимость - 9,67 млн грн.

Второй тендер предусматривает закупку работ по покраске и усилению металлических пролетных строений. Срок выполнения - до 31 августа 2018 года. 

Ранее сообщалось о том, что важно знать о введении электронного билета.

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Теги: электричка, борисполь
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Источник: Liga.net

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  29.03.2018, 17:49
Оценка:  0
гость
А массовое строительство жд. путей в России началось позднее еврожопы!
гость  (аноним)  29.03.2018, 17:48
Оценка:  0
гость
Кстати ширина колеи отличная от европейской демонстрирует что Россия не планирует нападать на гейжопу, иначе для облегчения передвижения русских войск по жд. колею сделали бы той же ширины!
гость  (аноним)  29.03.2018, 17:32
Оценка:  0
гость
УЗ - енто узкоколейная зализная дорога? Типа на среднюю толщину куя уже чем в России? Ну как в истории про строительство жд в российской империи: царя спросили инженеры - будем колею ложить как в европе или шире? Он ответил: на куй шире! так и повелось с тех пор!
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