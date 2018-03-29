УЗ объявила тендеры по строительству железной дороги в Борисполь

Укрзализныця объявила два тендера общей стоимостью в 130 млн грн на закупку работ по строительству железнодорожного сообщения с аэропортом Борисполь.

Региональный филиал Укрзализници - Юго-западная железная дорога - объявила два тендера в рамках реализации проекта по созданию железнодорожного сообщения между Киевом и международным аэропортом Борисполь. Соответствующая информация опубликована в системе ProZorro.

Читай также: В Украине монетизируют льготы на проезд

Первый тендер разбит на два лота. Один из них включает строительство опор эстакады. Срок выполнения работ - до 30 сентября 2017 г. Оценочная стоимость - 103 млн грн. Другой - работы по монтажу металлических пролетных строений. Срок выполнения - до 31 октября 2018 г. Оценочная стоимость - 9,67 млн грн.

Второй тендер предусматривает закупку работ по покраске и усилению металлических пролетных строений. Срок выполнения - до 31 августа 2018 года.

Ранее сообщалось о том, что важно знать о введении электронного билета.