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Киевские потребители задолжали 5,6 млрд грн - Киевэнерго

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Киевэнерго Ахметова подсчитали долги Киева за тепло .
Задолженность жителей столицы за отопление составляет 2,1 млрд грн
Задолженность жителей столицы за отопление составляет 2,1 млрд грн
depositphotos.com

Задолженность киевских потребителей тепловой энергии перед энергогенерирующей компанией Киевэнерго Рината Ахметова по состоянию на 1 марта 2018 года составила 5,62 млрд грн, что на 8% больше, чем месяцем ранее. Об этом сообщает пресс-служба Киевэнерго.

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Наибольшую задолженность за отопление и горячую воду имеют граждане и жилищно-эксплуатационные организации столицы - 2,9 млрд грн и 826 млн грн, соответственно.

Задолженность жителей столицы за отопление составляет 2,1 млрд грн, долг за горячую воду - 0,8 млрд грн. Задолженность государства по льготам и субсидиям составляет 1,1 млн грн. Задолженность организаций, финансируемых из госбюджета, - 191,2 млн грн.

"Самая критическая ситуация с расчетами населения и ЖЭО за отопление и горячую воду - в Шевченковском (502,8 млн грн) и Деснянском (434,2 млн грн) районах", - отмечает Киевэнерго.

Ранее Порошенко подписал закон о счетчиках тепла и воды.

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Теги: долги, тарифы
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Источник: Liga.net

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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  29.03.2018, 19:34
Оценка:  0
гость
А вы еще повышайте тарифы, будут долги больше.
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