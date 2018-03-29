Киевские потребители задолжали 5,6 млрд грн - Киевэнерго

Киевэнерго Ахметова подсчитали долги Киева за тепло .

Задолженность киевских потребителей тепловой энергии перед энергогенерирующей компанией Киевэнерго Рината Ахметова по состоянию на 1 марта 2018 года составила 5,62 млрд грн, что на 8% больше, чем месяцем ранее. Об этом сообщает пресс-служба Киевэнерго.

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Наибольшую задолженность за отопление и горячую воду имеют граждане и жилищно-эксплуатационные организации столицы - 2,9 млрд грн и 826 млн грн, соответственно.



Задолженность жителей столицы за отопление составляет 2,1 млрд грн, долг за горячую воду - 0,8 млрд грн. Задолженность государства по льготам и субсидиям составляет 1,1 млн грн. Задолженность организаций, финансируемых из госбюджета, - 191,2 млн грн.



"Самая критическая ситуация с расчетами населения и ЖЭО за отопление и горячую воду - в Шевченковском (502,8 млн грн) и Деснянском (434,2 млн грн) районах", - отмечает Киевэнерго.

Ранее Порошенко подписал закон о счетчиках тепла и воды.