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НКРСИ: Количество жалоб на услуги связи выросло вдвое

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В прошлом году в НКРСИ поступило более 10,6 тыс. жалоб от украинских граждан и организаций.
Украинцы жалуются на низкое качество связи
Украинцы жалуются на низкое качество связи
depositphotos.com

На рассмотрение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), в 2017 году поступило 10,65 тыс. обращений граждан и организаций с жалобами. Это в 2,2 раза выше по сравнению с 2016 годом, отмечает НКРСИ на официальном сайте.

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Из общего количества жалоб значительную часть составляют обращения относительно предоставления услуг фиксированной телефонной связи - 5,48 тыс. (51,4%). Большинство из них - на длительное отсутствие и некачественное предоставление телефонной связи, несогласие с размером выставленных счетов и услуг справочной службы.

Обращения по вопросам предоставления услуг мобильной связи в общем количестве обращений составили 24,2% (2,58 тыс.). В них затрагивались вопросы о несогласии со снятием средств с лицевого счета, отсутствии доступа (покрытия), организации предоставления услуг, смене тарифного плана, некачественном предоставления услуг.

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В то же время анализ полученных НКРСИ данных показал соблюдение всеми операторами мобильной связи установленных уровней качества, утвержденных приказом Минтранссвязи от 19 марта 2010 года.

Ранее сообщалось о том, что Кабмин дал добро на тендер по 4G.

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Теги: НКРСИ, связь, жалобы
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Источник: Liga.net

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гость  (аноним)  30.03.2018, 14:01
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гость
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