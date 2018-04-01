Новая технология от группы компаний Долина - переворот в агрономии

К 21-й годовщине основания фирмы группа компаний Долина презентовала новый инновационный препарат Озимий, способный кардинально изменить методы выращивания всех сельскохозяйственных культур.

Работа препарата основана на исследованиях генома культурных растений и использовании метода РНК-интерференции, а именно: способности двухцепочечной РНК (dsRNA) “выключать“ или “включать“ определенные участки ДНК (гены), которые отвечают за их устойчивость к болезням, вредителям и неблагоприятным условиям внешней среды. О важности и перспективах использования РНК-интерференции говорит тот факт, что за ее открытие в 2006 году американские ученые Эндрю Файер и Крейг Мелло были удостоены Нобелевской премии.

История создания и принцип действия препарата

Пару лет назад израильскими учеными были определены гены зимостойкости (SVG-H) у самого северного цветкового растения – ясколки альпийской.

Специалистами департамента научных исследований группы компаний «Долина» было выдвинуто теоретическое предположение о возможном существовании SVG-H генов у других видов растений, в т.ч. теплолюбивых. Исследования по выявлению аллелей зимостойкости у подсолнечника и кукурузы проводились совместно с учеными Израильского генетического центра. Как оказалось, эти культуры имеют схожие с ясколкой альпийской участки ДНК, которые находятся в “спящем состоянии“. Именно препарат Озимий, в состав которого включены dsRNA, позволяет “выключить“ гены, отвечающие за теплолюбивость растений и “разбудить“ SVG-H гены, подняв морозостойкость и зимостойкость растений до уровня арктических видов (!).

Говоря простым языком, украинской компанией Долина был создан инновационный препарат, позволяющий перевести сельскохозяйственные культуры в озимые формы.

Выгоды для аграриев неоспоримы – это раннее возобновление вегетации теплолюбивых культур без боязни повреждения ранневесенними заморозками. По сути, посевы ведут себя так же, как озимая пшеница, при этом задействуется генетический механизм перехода растений из категории короткого дня в растения длинного дня, что позволяет приступить к уборке урожая уже в середине лета. Исследования показали, что данный метод позволяет увеличить урожайность как подсолнечника, так и кукурузы минимум на 80%, а также значительно повысить качество продукции.

Для перевода растений в зимостойкую форму достаточно разовой обработки семян препаратом Озимий из расчета 2 л/т или же одной внекорневой обработки по всходам в той же дозировке. Уникальность Озимия заключается еще и в продолжительности его действия в течение 12 месяцев(!). По заявке ГК Долина, израильские генетики синтезировали белок-репрессор, который связывается с определенным участком ДНК (в начале группы генов) и блокирует работу ферментов, считывающих их. По сути этот белок работает, как таймер для “включения-выключения“ необходимой группы генов.

Сфера применения препарата не ограничивается указанными выше культурами. В настоящее время ведутся исследования на плодово-ягодных культурах, в т.ч. субтропического и тропического климатических поясов, и уже есть положительные результаты. Например, разовая раннеосенняя внекорневая обработка инжира и манго препаратом Озимий позволила абсолютно без последствий перезимовать этим растениям в открытом грунте (!)

Следует также отметить и этот немаловажный факт: препарат «Озимий» способствует деактивации и активации генов в существующих видах и гибридах растений, и технология не попадает под категорию генной модификации продуктов.

Кроме Озимия, сейчас проводятся испытания препарата Опунций. Как предполагают ученые, он сможет поднять жаро- и засухоустойчивость сельскохозяйственных культур до уровня пустынных растений. Название препарата происходит от кактуса опунции, в ДНК которого впервые были определены гены засухоустойчивости.

В пресс-службе группы компаний Долина сообщили следующее: “Мы не производим ГМО растения, мы только учимся читать небольшую главу великой книги под названием геном. А тут возможности открываются поистине уникальные и безграничные“.

Группа компаний Долина желает всем аграриям щедрых урожаев и хорошего весеннего настроения!

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