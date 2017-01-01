Тимошенко арендует дом и четыре участка под Киевом: декларация

Лидер фракции Батькивщина Юлия Тимошенко задекларировала свои доходы по итогам прошлого года.

Лидер фракции Батькивщина Юлия Тимошенко получила в 2017 году более 225 тыс. грн заработной платы как народный депутат, а также почти 253 тыс. грн для выполнения полномочий парламентария. Это следует из ее декларации в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

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Согласно декларации, в 2017 году Юлия Тимошенко также получила 81,71 тыс. грн процентов.



На счету в государственном Ощадбанке у нее более 614 тыс. грн. Тимошенко также задекларировала наличные средства в сумме 290 тыс. грн.



Лидер Батькивщины арендует дом общей площадью 588 кв. м и два земельных участка в Козине у Татьяны Шараповой, а также два других земельных участка в Козине у Антонины Ульяхиной.



Кроме того, Тимошенко задекларировала несколько ювелирных изделий торговых марок Mikimoto, Chanel, Van Dinh, Cartier.

Ранее сообщалось о том, что задекларировал Луценко.