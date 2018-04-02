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Турчинов получил более 2,6 млн грн дохода за 2017 год

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны задекларировал свои доходы за прошлый год.
Также Турчинов задекларировал квартиру и два машиноместа в Киеве
Также Турчинов задекларировал квартиру и два машиноместа в Киеве
facebook.com/oleksandr.turchynov

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов получил более 2,6 млн грн дохода за 2017 год. Это следует из его декларации в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Турчинов указал в декларации 731,29 тыс грн зарплаты, а также 1,89 млн грн процентов от вкладов в государственном Ощадбанке.

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Согласно декларации, секретарь СНБО хранит на банковских счетах 49,695 тыс грн, $964,72 тыс, €9,99 тыс, а наличными - $700 тыс, €3 тыс и 110 тыс грн.

Также Турчинов задекларировал квартиру и два машиноместа в Киеве, автомобиль Toyota, коллекцию старинных книг, произведения искусства, часы и два подсвечника. В декларации он указал и нематериальные активы, в частности, авторское право на художественный фильм “Иллюзия страха“, литературные произведения и ряд монографий.

Жена Турчинова в 2017 году получила 142,59 тыс грн зарплаты и 65,42 тыс грн страховых выплат. Она хранит в банке €492 и 659 грн.

Ранее сообщалось об элитном имуществе Турчинова.

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Теги: турчинов, декларация
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Источник: Liga.net

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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  02.04.2018, 15:27
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А миллионеры все одни и те же, одни и те же...
гость  (аноним)  02.04.2018, 15:25
Оценка:  0
гость
а высвидомые скоты скачите и кричите что Путин с Януковичем виноваты
maruk55    02.04.2018, 15:37
Оценка:  0
maruk55
иди жопу пуйлу полижи дурко
maruk55    02.04.2018, 15:16
Оценка:  +1
maruk55
откуда миллионы у честных людей??????
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