Секретарь Совета национальной безопасности и обороны задекларировал свои доходы за прошлый год.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов получил более 2,6 млн грн дохода за 2017 год. Это следует из его декларации в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.



Турчинов указал в декларации 731,29 тыс грн зарплаты, а также 1,89 млн грн процентов от вкладов в государственном Ощадбанке.

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Согласно декларации, секретарь СНБО хранит на банковских счетах 49,695 тыс грн, $964,72 тыс, €9,99 тыс, а наличными - $700 тыс, €3 тыс и 110 тыс грн.



Также Турчинов задекларировал квартиру и два машиноместа в Киеве, автомобиль Toyota, коллекцию старинных книг, произведения искусства, часы и два подсвечника. В декларации он указал и нематериальные активы, в частности, авторское право на художественный фильм “Иллюзия страха“, литературные произведения и ряд монографий.



Жена Турчинова в 2017 году получила 142,59 тыс грн зарплаты и 65,42 тыс грн страховых выплат. Она хранит в банке €492 и 659 грн.

Ранее сообщалось об элитном имуществе Турчинова.