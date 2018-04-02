Беларусь хочет создать единый продовольственный рынок с Россией

В Минсельхозе Беларуси заявляют, что качество белорусских товаров на российском рынке пользуется "доверием покупателей".

Беларусь выступает за создание единого продовольственного рынка с Россией. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Алексей Богданов.

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“Мы предлагаем вместе работать, создавать единый рынок, вместе обеспечивать продовольственную безопасность нашего общего рынка и потом уже думать о том, что мы будем завозить со стороны“, - сказал Богданов. По его мнению, качество белорусских товаров на российском рынке пользуется “доверием покупателей“.

При этом представитель министерства добавил, что “есть постоянные конфликты“, в частности, лоббирование определенных интересов, в том числе и импортеров аналогичных товаров из третьих стран.

Сейчас запрет на поставки действует для нескольких мясных и молочных предприятий Беларуси. В марте РФ и Беларусь договорились снять ограничения на поставки животноводческой продукции.

Напомним о том, что ранее Порошенко призвал белорусов строить дороги в Украине.