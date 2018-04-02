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Беларусь хочет создать единый продовольственный рынок с Россией

Комментариев: 1
В Минсельхозе Беларуси заявляют, что качество белорусских товаров на российском рынке пользуется "доверием покупателей".
РФ и Беларусь договорились снять ограничения
РФ и Беларусь договорились снять ограничения
Getty Images

Беларусь выступает за создание единого продовольственного рынка с Россией. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Алексей Богданов.

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“Мы предлагаем вместе работать, создавать единый рынок, вместе обеспечивать продовольственную безопасность нашего общего рынка и потом уже думать о том, что мы будем завозить со стороны“, - сказал Богданов. По его мнению, качество белорусских товаров на российском рынке пользуется “доверием покупателей“.

При этом представитель министерства добавил, что “есть постоянные конфликты“, в частности, лоббирование определенных интересов, в том числе и импортеров аналогичных товаров из третьих стран.

Сейчас запрет на поставки действует для нескольких мясных и молочных предприятий Беларуси. В марте РФ и Беларусь договорились снять ограничения на поставки животноводческой продукции. 

Напомним о том, что ранее Порошенко призвал белорусов строить дороги в Украине.

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Теги: россия, беларусь, сотрудничество
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Источник: Liga.net

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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  02.04.2018, 19:16
Оценка:  -1
гость
На кой хрен нам в Украине проблемы ублюдочного кацапстана и Беларуси??!
Мы, слава богу, вылезли из этого ордынского гадюшника. Нам надо научиться зарабатывать на европейском и американском рынках.
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