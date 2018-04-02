В Бахрейне нашли крупнейшее месторождение нефти и газа

Ожидается, что месторождение сможет существенно повлиять на финансовое положение страны, рейтинг которой в последнее время падал.

На западе Бахрейна обнаружили крупнейшее месторождение нефти и газа в стране, сообщает Arab News. Читай также: Цены на нефть повышаются Это самое крупное месторождение обнаруженное с 1932 года. Его нашли после того, как комитет по природным ресурсам и экономической безопасности Бахрейна поставил задачу оценить потенциал национальных нефтяных компаний, чтобы вдвое увеличить работы по разведке и добыче.

Ожидается, что полученные ресурсы из месторождения смогут существенно повлиять на финансовое положение страны, рейтинг которой в последнее время падал.

"Начальный анализ показывает значительные запасы, способные поддерживать долговременную добычу нефти и газа", - заявил министр нефти в Бахрейне Шейх Мухаммед бин Халифа аль Халифа.