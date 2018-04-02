В Бахрейне нашли крупнейшее месторождение нефти и газа
На западе Бахрейна обнаружили крупнейшее месторождение нефти и газа в стране, сообщает Arab News.
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Это самое крупное месторождение обнаруженное с 1932 года. Его нашли после того, как комитет по природным ресурсам и экономической безопасности Бахрейна поставил задачу оценить потенциал национальных нефтяных компаний, чтобы вдвое увеличить работы по разведке и добыче.
Ожидается, что полученные ресурсы из месторождения смогут существенно повлиять на финансовое положение страны, рейтинг которой в последнее время падал.
"Начальный анализ показывает значительные запасы, способные поддерживать долговременную добычу нефти и газа", - заявил министр нефти в Бахрейне Шейх Мухаммед бин Халифа аль Халифа.
Нефтегазовая компания DeGolyer и MacNaughton (Demac) назвала ресурсы месторождения перспективными.
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Бахрейн - единственная страна Персидского залива, которая до сих пор не имела значительных запасов нефти и газа. При этом 80% поступлений в бюджет Королевства происходит именно за счет их экспорта. Нынешние ежедневные объемы добычи нефти Бахрейна - около 50 тыс. баррелей, газа - около 28 млн кубометров. Еще 150 тыс. баррелей нефти в сутки Бахрейн получает от месторождения Абу-Сафа, которое эксплуатирует вместе с Саудовской Аравией.
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