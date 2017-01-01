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Минюст показал антирейтинг предприятий-должников по зарплате

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Минюст проводит кампанию по принудительному взысканию задолженности по выплате заработной платы.
Министерство юстиции создало антирейтинг
Министерство юстиции создало антирейтинг
depositphotos.com

Министерство юстиции создало антирейтинг предприятий-должников по заработной плате и другим выплатам, связанным с трудовыми правоотношениями.

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“Это иллюстрация того, что сегодня имеют место грубые нарушения предприятиями трудовых прав людей. Министерство юстиции будет принимать все меры для ликвидации их задолженности перед своими работниками“, - отметила заместитель министра юстиции Светлана Глущенко. Она также добавила, что подобные антирейтинги будут созданы и опубликованы во всех регионах Украины. 

Ранее сообщалось о том, что делать при невыплате зарплаты

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Теги: долги, зарплата
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Источник: Liga.net

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