Минюст показал антирейтинг предприятий-должников по зарплате

Минюст проводит кампанию по принудительному взысканию задолженности по выплате заработной платы.

Министерство юстиции создало антирейтинг предприятий-должников по заработной плате и другим выплатам, связанным с трудовыми правоотношениями.

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“Это иллюстрация того, что сегодня имеют место грубые нарушения предприятиями трудовых прав людей. Министерство юстиции будет принимать все меры для ликвидации их задолженности перед своими работниками“, - отметила заместитель министра юстиции Светлана Глущенко. Она также добавила, что подобные антирейтинги будут созданы и опубликованы во всех регионах Украины.

Ранее сообщалось о том, что делать при невыплате зарплаты.