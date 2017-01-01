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Объем торговли Украины с Россией вырос впервые с 2013 года

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Аналитики YouControl отметили оживление торговых отношений между Украиной и Россией.
Импорт минеральных продуктов также вырос на 42,9%
Импорт минеральных продуктов также вырос на 42,9%
depositphotos.com

Объемы торговли между Украиной и Россией в 2017 году выросли впервые с 2013 года. Об этом свидетельствуют подсчеты компании YouControl, основанные на данных Госстата.

Согласно подсчетам аналитиков, товарооборот между Украиной и РФ за 2013-2016 годы сократился в 4,4 раза. Однако в 2017 году наблюдается оживление торговых отношений, отмечают эксперты.

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В 2017 году импорт российских товаров вырос на 40% (с $5,1 до $7,2 млрд). Наибольшую долю в товарообороте занимают нефть, удобрения и черные металлы. Также в прошлом году на 161% выросли стоимостные поставки железнодорожных локомотивов и на 191% - свинца. 

Импорт минеральных продуктов также вырос на 42,9%, даже несмотря на то, что в 2014 году Украина фактически получила независимость от поставок газа из России, а ввоз минпродуктов упал вдвое.

В тоже время экспорт товаров из Украины в Россию в 2017 году по сравнению с 2016 годом вырос на 10% (с $3,5 до $3,9 млрд): украинская сторона больше всего продавала минеральную и химическую продукцию, машины и оборудование. Также из Украины отправилось в РФ на 163% больше жиров растительного и животного происхождения.

Объем товарооборота между Украиной и Россией за 2013-2017 годы. Инфографика - YouControl

Изменение доли товаров в импорте за 2013-2017 годы. Инфографика - YouControl

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Теги: россия, украина, торговля
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Источник: Liga.net

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