Против Винниковской табачной фабрики запустили кампанию по дискредитации

Винниковская табачная фабрика сейчас стала ведущим налогоплательщиком в регионе.



На этой неделе ряд достаточно известных ресурсов опубликовали информацию о том, что Львовская табачная фабрика (ЛТФ) с сентября 2017 г. по январь 2018 г. не купила ни одной акцизной марки для производства сигарет и не платила акцизный налог. Эта информация была обнародована на основании ответа ГФС на депутатский запрос №114/7-821/1 от 02.03.18 г. Но, как пояснили в пресс-службе Винниковской табачной фабрики, ЛТФ и не могла получать акцизные марки.

Дело в том, что больше года тому назад юридическое лицо ООО Львовская табачная фабрика прекратило существование. Производителю вернули его историческое название – Винниковская табачная фабрика (ВТФ), было образовано новое юрлицо, которое уплачивало акцизный налог и, в установленном порядке, получало акцизные марки.

В связи с этим пресс-служба Винниковской табачной фабрики заявила следующее: “Мы ознакомились с некоторыми материалами о том, что ЛТФ в 2017 г. не получила ни одной акцизной марки. Подобные нагло лживые материалы мы расцениваем, как методы грязной конкуренции со стороны транснациональных корпораций PhilipMorris, JTI, В.А.Т. и монополиста на рынке дистрибуции сигарет – компании Тедис. Они всеми правдами и неправдами уже четвертый год пытаются “протянуть“ через парламент введение минимальных цен на сигареты. По нашим расчетам, если ВР согласится с этой инициативой, уже в этом году пачка сигарет будет стоить в рознице 26,5 грн, а в 2019 г. – более 30 грн. Это приведет к стремительному росту цен на табачные изделия в целом, возможности получения указанными субъектами сверхприбыли и ростом контрабанды сигарет в Украину. Винниковская табачная фабрика последовательно выступает против введения минимальных цен и отстаивает принципы честной конкуренции на рынке, что и не устраивает участников своеобразного картельного сговора больших корпораций и наибольшего дистрибьютора“.

Кроме того, пресс-службой ВТФ были предоставлены материалы, подтверждающие уплату в 2017 г. акцизного налога – почти 1,3 млрд. грн и более 360,5 млн. грн за первый квартал 2018 г.

Кстати, Винниковская табачная фабрика сейчас стала ведущим налогоплательщиком в регионе. Прозрачной всей ее деятельности подтверждается благодарностью Главного управления ГФС в Львовской области за подписью начальника управления Игоря Кондро - “за высокий уровень налоговой культуры, добросовестное выполнение налоговых обязательств“.

Как подчеркнули в пресс-службе ВТФ, это открытая информация и она хорошо известна конкурентам. Но упомянутый депутатский запрос был нарочно оформлен таким образом, что касался приобретения акцизных марок уже закрытым юридическим лицом и именно за тот период, когда это лицо уже прекратило деятельность.

Это могло быть сделано только целью очернить единственного в Украине национального производителя табачных изделий, т.е. проявлением нечистоплотной конкуренции.