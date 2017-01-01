Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Uber прекращает деятельность в Греции

Комментариев: 0
Uber работает по двум форматами в Афинах: Uber X (обычные водители при наличии водительских прав) и Uber TAXI, где работают таксисты.
Годовой убыток Uber составил $4,46 млрд
Годовой убыток Uber составил $4,46 млрд
depositphotos.com/

Сервис онлайн-заказа такси Uber приостанавливает деятельность в Греции после утверждения в стране нового законодательства, которое предусматривает более жесткое регулирование в секторе пассажирских перевозок. Об этом сообщает Ekathimerini.

Читай также: Uber снова повысил тарифы в Украине

Новые правила перевозок предусматривают, что каждый ежедневный маршрут такси начинается и заканчивается в определенном компанией парке или в парковочной зоне, чего не делает Uber.

Также будет создан цифровой реестр всех платформ для обмена данными их пассажиров.

"Мы должны оценить, как мы можем работать в рамках новой системы, поэтому работа  X в Афинах будет приостановлена со следующего вторника, пока мы не сможем найти соответствующее решение", - говорится в заявлении компании.

Uber работает по двум форматами в Афинах: Uber X (обычные водители при наличии водительских прав) и Uber TAXI, где работают таксисты.

Читай также: Uber повысил тарифы в Киеве и Львове

Против Uber, который работает в греческой столице, неоднократно протестовали местные водители такси, которые считают, что сервис отбирает у них работу.

Ранее сообщалось о том, что онлайн-сервис заказа такси поднял тарифы по Украине.

Эта же новость на КорреспонденТ.biz
Поделись:
Теги: Греция, такси, Uber, такси Uber
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь