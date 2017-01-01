Украина нарастила экспорт сахара

Страна за прошлый месяц экспортировала 47,2 тысяч т сахара. Это на 15% больше в сравнении с февралем. Половина всех поставок осуществлялись в страны постсоветского пространства и Африки.

Украина в марте экспортировала 47,2 тысяч т сахара depositphotos.com

Украина в марте экспортировала 47,2 тысяч т сахара, что на 15% больше в сравнении с февралем. Об этом с четверг, 5 апреля, сообщает Укрцукор.

Основные поставки в марте осуществлялись в страны постсоветского пространства и Африки.

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По словам руководителя аналитического отдела Укрцукра Русланы Бутыло, 50% всех поставок марта было реализовано в Узбекистан - 23,5 тысяч т. Также продолжились отгрузки в Турцию - 7,9 тысяч т, Сомали - 3,7 тысяч т, Таджикистана - 2,9 тысяч т, Бенина - 1,8 тысяч т и других стран - 7,3 тысяч т.

Суммарно за сентябрь-март 2017/2018 маркетингового года экспорт сахара составил 338,1 тысяч т.

Ранее сообщалось о том, что ЕС увеличит квоты для украинских аграриев.