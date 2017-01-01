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СМИ: Ахметов не смог разморозить зарубежные активы

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В холдинге СКМ намерены продолжить оспаривать решение суда, несмотря на то, что оно не влияет на операционную деятельность холдинга.
У Рината Ахметова могут отобрать активы по делу об Укртелекоме
У Рината Ахметова могут отобрать активы по делу об Укртелекоме
flickr.com

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов не смог разморозить свои активы за рубежом на сумму более 820 млн долларов. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на текст решения Окружного арбитражного суда Амстердама.

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Отмечается, что вчера, 5 апреля, суд отказал снять с активов, в том числе квартиры в Лондоне за 136 млн фунтов, запрет на отчуждение и переоформление, наложенный судами Нидерландов и Кипра.

В свою очередь, в холдинге СКМ заявили, что намерены продолжить оспаривать решение суда, несмотря на то, что оно не влияет на операционную деятельность холдинга.

Ранее сообщалось о том, что на деньги Ахметова Украина могла бы прожить 36 дней.

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Теги: суд, арест, активы, Ринат Ахметов
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Источник: korrespondent.net

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