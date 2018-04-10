Дерипаска остался без партнера из Швейцарии

Компания Glencore обязалась соблюдать все санкции в своей деятельности и принимать все необходимые меры для смягчения любых рисков для бизнеса.

Глава швейцарского трейдера Glencore Айван Глазенберг вышел из состава совета директоров компании Русал российского бизнесмена Олега Дерипаски, включенного в санкционный список США. Об этом сообщила пресс-служба Glencore во вторник, 10 апреля.

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"Glencore обязуется соблюдать все санкции в своей деятельности и принимает все необходимые меры для смягчения любых рисков для бизнеса... Glencore все еще оценивает позицию по своим контрактам с Русалом, но отмечает, что материальная ценность этих контрактов несущественна", – говорится в сообщении.

Также из-за новых санкций швейцарский трейдер отменил сделку по обмену своей доли в Русале на долю в En+. Сделка могла быть закрыта в апреле. По ее завершении планировалось включить Глазенберга в совет директоров En+.

Ранее сообщалось о том, что санкции США могут помешать белорусам купить Сбербанк Украина.