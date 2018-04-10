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Дерипаска остался без партнера из Швейцарии

Комментариев: 2
Компания Glencore обязалась соблюдать все санкции в своей деятельности и принимать все необходимые меры для смягчения любых рисков для бизнеса.
Олег Дерипаска
Олег Дерипаска
flickr.com

Глава швейцарского трейдера Glencore Айван Глазенберг вышел из состава совета директоров компании Русал российского бизнесмена Олега Дерипаски, включенного в санкционный список США. Об этом сообщила пресс-служба Glencore во вторник, 10 апреля.

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"Glencore обязуется соблюдать все санкции в своей деятельности и принимает все необходимые меры для смягчения любых рисков для бизнеса... Glencore все еще оценивает позицию по своим контрактам с Русалом, но отмечает, что материальная ценность этих контрактов несущественна", – говорится в сообщении.

Также из-за новых санкций швейцарский трейдер отменил сделку по обмену своей доли в Русале на долю в En+. Сделка могла быть закрыта в апреле. По ее завершении планировалось включить Глазенберга в совет директоров En+.

Ранее сообщалось о том, что санкции США могут помешать белорусам купить Сбербанк Украина.

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Теги: Дерипаска, Олег Дерипаска, трейдер, санкции, бизнесмен, Glencore, санкции против России
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  10.04.2018, 16:08
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гость
Эта ниче, что резерный фон уже полностью просрали и дерибанят фонд национального благосостояния - главное же еще Дерипаске теперь помочь!
гость  (аноним)  10.04.2018, 16:04
Оценка:  +1
гость
Ниче, щас с разрешения вождя пенсионеры дружно скинутся на помощь Дерипаске.
А там и остальным "обнищавшим" олигархам помогать начнут дружно.
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