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Газпром может сохранить транзит газа через Украину

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Российский газовый монополист Газпром никогда не ставил вопрос об отказе от транзита газа через территорию Украину, заявил глава компании.
Транзит может сохраниться в объеме 10-15 миллиардов кубометров в год
Транзит может сохраниться в объеме 10-15 миллиардов кубометров в год
depositphotos.com
Транзит газа через Украину может сохраниться в объеме 10-15 миллиардов кубометров в год, если украинская сторона докажет Газпрому экономическую целесообразность нового контракта. Об этом заявил глава российского концерна Алексей Миллер, передает РИА Новости.

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"Мы никогда не ставили вопрос об отказе от украинского транзита. Но российская ресурсная база смещается на север, и в центральном газотранспортном коридоре просто не будет ресурсов в прежних объемах", – сказал глава Газпрома.

Ранее сообщалось о том, что Нафтогаз выиграл второй суд против Газпрома в Стокгольме. По решению арбитража, Газпром должен компенсировать $4,63 млрд за недопоставку транзитного газа.
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Теги: газ, Украина-Россия, Газпром, транзит газа
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Источник: korrespondent.net

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