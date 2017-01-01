Газпром может сохранить транзит газа через Украину
Российский газовый монополист Газпром никогда не ставил вопрос об отказе от транзита газа через территорию Украину, заявил глава компании.
Транзит газа через Украину может сохраниться в объеме 10-15 миллиардов кубометров в год, если украинская сторона докажет Газпрому экономическую целесообразность нового контракта. Об этом заявил глава российского концерна Алексей Миллер, передает РИА Новости.
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"Мы никогда не ставили вопрос об отказе от украинского транзита. Но российская ресурсная база смещается на север, и в центральном газотранспортном коридоре просто не будет ресурсов в прежних объемах", – сказал глава Газпрома.
Ранее сообщалось о том, что Нафтогаз выиграл второй суд против Газпрома в Стокгольме. По решению арбитража, Газпром должен компенсировать $4,63 млрд за недопоставку транзитного газа.
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