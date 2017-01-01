Газпром может сохранить транзит газа через Украину

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"Мы никогда не ставили вопрос об отказе от украинского транзита. Но российская ресурсная база смещается на север, и в центральном газотранспортном коридоре просто не будет ресурсов в прежних объемах", – сказал глава Газпрома.