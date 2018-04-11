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Wizz Air удвоит частоту полетов из Львова в Берлин

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В дополнение к уже выполняющимся сейчас рейсам по средам и воскресеньям появятся рейсы по понедельникам и пятницам. Эти перелеты будут доступны для бронирования до конца октября, говорится в расписании лоукоста.
Wizz Air с июня удвоит частоту полетов на линии Львов-Берлин
Wizz Air с июня удвоит частоту полетов на линии Львов-Берлин
depositphotos.com

Лоукост Wizz Air с 18 июня 2018 года удвоит частоту полетов на линии Львов-Берлин с двух до четырех в неделю. Об этом следует из обновленного расписания авиаперевозчика, передает в среду, 11 апреля, avianews.com.

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Отмечено, что в дополнение к уже выполняющимся сейчас рейсам по средам и воскресеньям появятся рейсы по понедельникам и пятницам. Эти перелеты будут доступны для бронирования до конца октября.

Как известно, рейс Львов-Берлин Wizz Air выполняет с июня 2017 года. Полеты выполняются в аэропорт Шенефельд.

Ранее сообщалось о том, как  Укрзализныцей добраться в Европу.

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Теги: Львов, авиаперелет, Wizz air, авиакомпании, лоукост, авиаперевозки, Wizz Air Украина
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Источник: korrespondent.net

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