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Google покупает часть бизнеса Nokia - Bloomberg

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Google интересуют активы финской компании, связанные с технологиями обеспечения широкополосного доступа (ШПД) на борту самолетов.
Логотип Google
Логотип Google
depositphotos.com/

Компания Google ведет переговоры о покупке части бизнеса компании Nokia, чтобы провести скоростной интернет в самолеты, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

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Отмечается, что Google интересуют активы финской компании, связанные с технологиями обеспечения широкополосного доступа (ШПД) на борту самолетов. По информации источников, Google разрабатывает проект по созданию более быстрых сетей Wi-Fi в самолетах.

Компании находятся уже на завершающей стадии переговоров и в ближайшее время могут объявить о сделке, но также и не исключают вероятность ее срыва, отмечает агентство.

Nokia LTE A2G – система сотовой связи, которая позволяет подключить самолет к наземной базовой станции напрямую, тем самым обеспечив стабильное соединение с Wi-Fi.

Провести на бортовой самолет интернет было проблематично в течение многих лет. Также эти услуги являются весьма не дешевыми. Подписание контракта с Nokia, компании Google даст возможность не только заработать, но и расширить спектр предоставляемых услуг.

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Теги: Слияния и поглощения, Google, Nokia, продажа, покупка
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Источник: ЛигаБизнесИнформ

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