Нафтогаз: Газпром ставит под угрозу транзит газа

Российский газовый монополист с начала 2018 года лишь один день поддерживал контрактное давление природного газа на входе в ГТС Украины.

Нафтогаз обеспечил весь транзит в Европу, несмотря на действия Газпрома depositphotos.com

Российский Газпром продолжает регулярно нарушать свои обязательства по контрактному давлению на входе в украинскую газотранспортную систему (ГТС), ставя под угрозу обеспечение транзита в Европу.

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Об этом сказал уполномоченный по работе с органами исполнительной власти Нафтогаза Вадим Гламаздин, сообщает Интерфакс-Украина в пятницу, 13 апреля.

"За весь 2017 год Газпром поддерживал контрактное давление всего 45 дней. А за весь 2018 год – больше 100 дней уже прошло – контрактное давление в сети было один день", – сказал Гламаздин на XI Киевском форуме безопасности.

Он напомнил, что в контракте на транзит между Нафтогазом и Газпромом четко прописано давление, которое российский концерн должен поддерживать на входе в ГТС.

"Если давление неправильное, систему сложнее балансировать, намного больше рисков увеличения всяких технологических потенциальных случаев и недопоставки транзитных объемов", – пояснил Гламаздин.

Представитель Нафтогаза подчеркнул, что, несмотря на такое поведение Газпрома, украинская компания обеспечила весь транзит в Европу.

Накануне СМИ сообщили, что Украина открыла сезон закачки газа в хранилища.