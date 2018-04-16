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Акции компании Дерипаски подешевели до исторического минимума

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Акции компании Русал подешевели почти на 25% на Гонконгской бирже. Ранее ее основной владелец Олег Дерипаска подпал под санкции США.
Неприятности у Олега Дерипаски продолжаются
Неприятности у Олега Дерипаски продолжаются
flickr.com

Стоимость акций российской алюминиевой компании Русал бизнесмена Олега Дерипаски снизилась до исторического минимума. К утру понедельника, 16 апреля, бумаги компании на Гонконгской бирже подешевели на 24,51% до 1,54 гонконгского доллара ($0,19), сообщает РБК.

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"В ходе торгов акции опустились до самой низкой стоимости с момента выхода на IPO в 2010 году. Тогда акции UC Rusal размещались по 10,8 гонконгского доллара", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что санкции США могут помешать белорусам купить Сбербанк Украина.

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Теги: акции, Дерипаска, Русал, Олег Дерипаска, обвал, санкции, алюминий, санкции против России
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Источник: korrespondent.net

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