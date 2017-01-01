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Строители Керченского моста попадают под санкции - Омелян

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По словам главы Мининфраструктуры, отслеживаются все подрядные организации, которые работают на этом объекте.
Министерство отслеживает все подрядные организации
Министерство отслеживает все подрядные организации
flickr.com

Министерство инфраструктуры Украины отслеживает все компании, работающие на объектах строительства Керченского моста в аннексированном Россией Крыму. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает Радио Свобода.

Омелян отметил, что министерство отслеживает все подрядные организации, которые работают на этом объекте, и включает их в список санкций.

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"Информируем также и другие государства, союзников Украины о включении компаний в черный список. Что касается самой техники, тут вопрос другой. Если это были прямые контакты, мы реагируем. А если были закупки из третьих-четвертых рук, реагировать сложнее, поскольку это не был прямой контакт с производителем", - сказал Омелян.

Напомним, что 29 августа строители Крымского моста подняли железнодорожную арку на фарватерные опоры - на проектную высоту 35 метров над уровнем моря.

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Теги: керченский мост, омелян, санкции
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Источник: Liga.net

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