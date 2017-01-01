Строители Керченского моста попадают под санкции - Омелян

По словам главы Мининфраструктуры, отслеживаются все подрядные организации, которые работают на этом объекте.

Министерство инфраструктуры Украины отслеживает все компании, работающие на объектах строительства Керченского моста в аннексированном Россией Крыму. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает Радио Свобода.

Омелян отметил, что министерство отслеживает все подрядные организации, которые работают на этом объекте, и включает их в список санкций.

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"Информируем также и другие государства, союзников Украины о включении компаний в черный список. Что касается самой техники, тут вопрос другой. Если это были прямые контакты, мы реагируем. А если были закупки из третьих-четвертых рук, реагировать сложнее, поскольку это не был прямой контакт с производителем", - сказал Омелян.

Напомним, что 29 августа строители Крымского моста подняли железнодорожную арку на фарватерные опоры - на проектную высоту 35 метров над уровнем моря.