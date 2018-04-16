На Хмельницкой АЭС проведут тактические учения

Во время учений будет проверяться взаимодействие разных ведомств в случае совершения диверсии на станции и антитеррористическая защищенность АЭС.

С 25 по 27 апреля на Хмельницкой АЭС будут проходить тактические учения. Об этом сообщает Энергоатом в понедельник, 16 апреля.

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Отмечается, что во время учений будет проверяться взаимодействие разных ведомств в случае совершения диверсии и антитеррористическая защищенность АЭС.

"В учениях примут участие представители службы физической защиты, ведомственной военизированной охраны, воинской части по охране ХАЭС, а также личного состава отделов полиции и службы безопасности города Нетишин", – говорится в сообщении.

Напомним, из-за сбоя отключили третий энергоблок Хмельницкой АЭС.