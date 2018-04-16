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На Хмельницкой АЭС проведут тактические учения

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Во время учений будет проверяться взаимодействие разных ведомств в случае совершения диверсии на станции и антитеррористическая защищенность АЭС.
Таким образом проверят взаимодействие разных ведомств
Таким образом проверят взаимодействие разных ведомств
depositphotos.com

С 25 по 27 апреля на Хмельницкой АЭС будут проходить тактические учения. Об этом сообщает Энергоатом в понедельник, 16 апреля.

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Отмечается, что во время учений будет проверяться взаимодействие разных ведомств в случае совершения диверсии и антитеррористическая защищенность АЭС.

"В учениях примут участие представители службы физической защиты, ведомственной военизированной охраны, воинской части по охране ХАЭС, а также личного состава отделов полиции и службы безопасности города Нетишин", – говорится в сообщении.

Напомним, из-за сбоя отключили третий энергоблок  Хмельницкой АЭС.

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Теги: учения, атомная энергетика, атомная станция, ХАЭС
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  16.04.2018, 12:56
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гость
Террористическая атака уже совершена украинским правительством - когда в приказном порядке продлили срок эксплуатации реакторов. И только благодаря 2х кратной прочности советского строительства пока еще не рвануло... но это дело времени, потом будут искать мнимый российский след.
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