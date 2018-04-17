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Российская компания закрыла сделку по покупке космодрома Морской старт

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В распоряжении компании S7 оказалась плавучая платформа, предназначенная для пусков ракет Зенит, командное судно для управления всем комплексом и наземная инфраструктура в Калифорнии.
В распоряжении S7 оказалась плавучая платформа, предназначенная для пусков ракет
В распоряжении S7 оказалась плавучая платформа, предназначенная для пусков ракет
depositphotos.com

Группа компаний S7 закрыла сделку по покупке комплекса Морской старт (Sea Launch) и стала полноправным хозяином плавучего космодрома. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора компании S7 Space (дочернее предприятие S7 Group) Сергея Сопова во вторник, 17 апреля.

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“Все документы оформлены, согласованы и подписаны. Теперь владельцем имущественного комплекса и интеллектуальной собственности Морского старта является компания S7“, – сказал Сопов.

В распоряжении S7 оказалась плавучая платформа, предназначенная для пусков ракет Зенит, командное судно для управления всем комплексом и наземная инфраструктура в Калифорнии.

Предыдущим владельцем была аффилированная с Ракетно-космической корпорацией (РКК) Энергия группа компаний Sea Launch.

Напомним, S7 Group – российский холдинг, который включает в себя десять компаний: S7 Airlines, S7 Tour, Глобус, S7 Ticket, С7 космические транспортные системы и др. В сентябре 2016 года Sea Launch SA и S7 Group объявили о достигнутой договоренности о покупке активов Sea Launch.

В июне 2017 года украинский завод Южмаш заключил контракт с российской S7 Sea Launch на производство и поставку 12 ракет-носителей Зенит для международных программ Морской старт и Наземный старт.

Позже стало известно, что окончательная сборка этих ракет будет проводиться в США, а не в Украине.

Ранее сообщалось о том, что Финляндия разрешила строить Северный поток-2.

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Теги: Россия, Украина, ракета, ракеты, Зенит, сделка, космодром
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Источник: korrespondent.net

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