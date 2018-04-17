Россия потребовала от магазинов приложений удалить Telegram

Роскомнадзор требует от магазинов приложений App Store и Google Play прекратить распространение мессенджера Telegram на территории России в максимально короткие сроки.

В России требуют от магазинов приложений удалить мессенджер depositphotos.com

Роскомнадзор направил в магазины приложений App Store и Google Play письмо с требованием как можно скорее удалить Telegram. Об этом со ссылкой на данные ведомства сообщает РБК.

Читай также: Угроза запрета Telegram: в РФ начался бум VPN и прокси-серверов

“Ответом (на письмо регулятора - ред.) должно стать удаление программы Telegram. Роскомнадзор требует прекратить распространение этого приложения “в максимально короткие сроки“, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что рубль падает на фоне санкций.