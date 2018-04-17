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Россия потребовала от магазинов приложений удалить Telegram

Комментариев: 2
Роскомнадзор требует от магазинов приложений App Store и Google Play прекратить распространение мессенджера Telegram на территории России в максимально короткие сроки.
В России требуют от магазинов приложений удалить мессенджер
В России требуют от магазинов приложений удалить мессенджер
depositphotos.com

Роскомнадзор направил в магазины приложений App Store и Google Play письмо с требованием как можно скорее удалить Telegram. Об этом со ссылкой на данные ведомства сообщает РБК.

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“Ответом (на письмо регулятора - ред.) должно стать удаление программы Telegram. Роскомнадзор требует прекратить распространение этого приложения “в максимально короткие сроки“, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что рубль падает на фоне санкций.

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Теги: блокирование, приложения, блокировка, Роскомнадзор, мобильное приложение, Мессенджер, блокировка сайтов
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  17.04.2018, 19:00
Оценка:  +1
гость
Telegram мы за тебя!!!!!
гость  (аноним)  17.04.2018, 19:00
Оценка:  +1
гость
идите вы на куй!!!
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