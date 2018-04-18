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Telegram пожалуется на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

Комментариев: 1
Юристы мессенджера намерены в начале мая собрать все обращения и факты, а после этого подавать жалобу в Генпрокуратуру России для проверки законности действий Роскомнадзора.
Адвокаты мессенджера Telegram из-за блокировки полажуются Генпрокуратуру
Адвокаты мессенджера Telegram из-за блокировки полажуются Генпрокуратуру
depositphotos.com

Юристы Telegram намерены пожаловаться в Генпрокуратуру РФ на действия Роскомнадзора по блокированию мессенджера, которые коснулись и других ресурсов. Об этом сообщил адвокат Павел Чиков в своем Telegram-канале.

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По его словам, юристы намерены в начале мая собрать все обращения и факты, а после этого “катить телегу“ в Генпрокуратуру для проверки законности действий.

Чиков также сообщил, что в правовой департамент юридической группы Агора поступило 73 обращения от людей, сайты которых стали недоступными в связи с блокировкой Telegram. В некоторых случаях речь идет о бизнес-проектах - интернет-магазины, службы доставки и тому подобное.

Накануне адвокат Рамиль Ахметгалиев обжаловал немедленное исполнение судебного решения о блокировке Telegram в Мосгорсуде.

Напомним, 16 апреля Роскомнадзор сообщил о начале блокировке Telegram по решению Таганского суда Москвы. Сопутствующие блокировки коснулись IP-адресов хостинг-провайдеров Google и Amazon.

Решение о блокировании Telegram было принято по иску Роскомнадзора. Основанием стал отказ предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений.

 

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Теги: Россия, жалоба, блокирование, блокировка, Роскомнадзор, блокировка сайтов
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  18.04.2018, 14:54
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гость
Антитеррор понимаешь ли такая штука, что и генпрокуратура поддержит ФСБ!
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