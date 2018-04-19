Европарламент ждет Цукерберга с докладом

Еврокомиссар по вопросам юстиции пригласила Марка Цукерберга выступить перед евродепутатами. Это связано с недавним скандалом вокруг утечки данных пользователей соцсети.

Основатель и руководитель компании Facebook Марк Цукерберг приглашен выступить в Европарламенте в связи со скандалом вокруг утечки данных своих пользователей. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова.

Читай также: Цукерберг не собирается в отставку По ее словам, этот случай слишком важный, чтобы "просто так просмотреть его". Юрова рекомендовала Цукербергу принять приглашение.

Напомним, СМИ сообщили об утечке данных 50 млн пользователей Facebook через аффилированную с соцсетью компанию Cambridge Analytica. 21 марта глава корпорации Марк Цукерберг опубликовал в сети заявление, где признал, что Facebook не оправдал доверия пользователей.