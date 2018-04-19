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Европарламент ждет Цукерберга с докладом

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Еврокомиссар по вопросам юстиции пригласила Марка Цукерберга выступить перед евродепутатами. Это связано с недавним скандалом вокруг утечки данных пользователей соцсети.
Руководство компании пока не прокомментировала заявление еврокомиссара
Руководство компании пока не прокомментировала заявление еврокомиссара
depositphotos.com

Основатель и руководитель компании Facebook Марк Цукерберг приглашен выступить в Европарламенте в связи со скандалом вокруг утечки данных своих пользователей. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова.

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По ее словам, этот случай слишком важный, чтобы "просто так просмотреть его". Юрова рекомендовала Цукербергу принять приглашение.

Напомним, СМИ сообщили об утечке данных 50 млн пользователей Facebook через аффилированную с соцсетью компанию Cambridge Analytica. 21 марта глава корпорации Марк Цукерберг опубликовал в сети заявление, где признал, что Facebook не оправдал доверия пользователей.

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Теги: Евросоюз, Facebook, Марк Цукерберг, Европарламент, Цукерберг, Cambridge Analytica
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Источник: korrespondent.net

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