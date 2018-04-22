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Заморожены активы Вексельберга на $2 миллиарда

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Стало известно, что заблокированы долларовые банковские счета компаний, связанных с бизнес-группой Ренова, принадлежащей российскому олигарху Виктору Вексельбергу.
Виктор Вексельберг
Виктор Вексельберг

В результате санкций США против российского олигарха Виктора Вексельберга были заморожены активы бизнес-группы Ренова стоимостью от 1,5 до 2 миллиардов долларов. Об этом 21 апреля сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

 

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В частности, заблокированы долларовые банковские счета компаний, которые контролируются компанией Вексельберга. 
 

Кроме того, на некоторое время были заблокированы зарплатные счета ряда сотрудников швейцарского отделения Реновы, однако блокировку сняли после проведения необходимых проверок.

Ренова, штаб-квартира которой находится в Москве и имеет дочернюю компанию в Цюрихе, намерена сохранить свои швейцарские холдинги.

По данным источников, компания и Вексельберг ищут содействия властей Швейцарии в решении деловых вопросов, добавив, что правительство страны способствовало выводу из-под санкций фирмы Sulzer, которая выкупила пять миллионов своих акций у Реновы, чтобы их избежать.

Напомним, 6 апреля США ввели новые санкции в отношении семи крупных российских бизнесменов, 14 госкомпаний, 17 чиновников служащих РФ, а также против одной компании РФ по торговле оружием и связанного с ней банка.

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Потери российских миллиардеров за день после введения новых американских санкций превысили 15 миллиардов долларов. Акции компании Дерипаски подешевели до исторического минимума.
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Теги: Россия, Швейцария, компания, олигархи, активы, санкции, бизнесмен
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  22.04.2018, 18:26
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гость
Кацапы, это и есть ваши скрепы??! Быдло никчемное, грязь подзалупная
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