Заморожены активы Вексельберга на $2 миллиарда

Стало известно, что заблокированы долларовые банковские счета компаний, связанных с бизнес-группой Ренова, принадлежащей российскому олигарху Виктору Вексельбергу.

В результате санкций США против российского олигарха Виктора Вексельберга были заморожены активы бизнес-группы Ренова стоимостью от 1,5 до 2 миллиардов долларов. Об этом 21 апреля сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Читай также: Россию не отключат от SWIFT - российские СМИ В частности, заблокированы долларовые банковские счета компаний, которые контролируются компанией Вексельберга.

В частности, заблокированы долларовые банковские счета компаний, которые контролируются компанией Вексельберга.

Кроме того, на некоторое время были заблокированы зарплатные счета ряда сотрудников швейцарского отделения Реновы, однако блокировку сняли после проведения необходимых проверок.

Ренова, штаб-квартира которой находится в Москве и имеет дочернюю компанию в Цюрихе, намерена сохранить свои швейцарские холдинги.

По данным источников, компания и Вексельберг ищут содействия властей Швейцарии в решении деловых вопросов, добавив, что правительство страны способствовало выводу из-под санкций фирмы Sulzer, которая выкупила пять миллионов своих акций у Реновы, чтобы их избежать.

Напомним, 6 апреля США ввели новые санкции в отношении семи крупных российских бизнесменов, 14 госкомпаний, 17 чиновников служащих РФ, а также против одной компании РФ по торговле оружием и связанного с ней банка.