Укртелеком повысит абонплату за проводное радио

В Укртелекоме решили прекратить предоставление населению ряда услуг проводного радиовещания из-за отсутствия стабильного спроса на них.

Укртелеком с 1 мая повысит абонентскую плату за проводное радио на 30% для физлиц-абонентов. Об этом говорится в сообщении компании в газете Урядовый курьер, сообщает Интерфакс-Украина в понедельник, 23 апреля.

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В частности, абонентская плата для населения за пользование основной радиоточкой, а также за пользование основной радиоточкой ведомственного радиотрансляционного узла проводного радиовещания повышается с 20 грн/месяц до 26 грн/месяц (с НДС).

Компания также прекращает предоставление ряда услуг проводного радиовещания из-за отсутствия спроса на них. В частности, будет прекращено предоставление услуг по ремонту и техобслуживанию приемников эфирного радиовещания, по обеспечению синхронного перевода, а также по звукоусилению (озвучивание в помещении и на открытом пространстве) по заявлению пользователя с 1 августа 2018 года.

Ранее Укртелеком вернули в собственность государства.