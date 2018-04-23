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Укртелеком повысит абонплату за проводное радио

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В Укртелекоме решили прекратить предоставление населению ряда услуг проводного радиовещания из-за отсутствия стабильного спроса на них.
Абонентская плата для населения за пользование основной радиоточкой поднимется до 26 гривен
Абонентская плата для населения за пользование основной радиоточкой поднимется до 26 гривен
depositphotos.com

Укртелеком с 1 мая повысит абонентскую плату за проводное радио на 30% для физлиц-абонентов. Об этом говорится в сообщении компании в газете Урядовый курьер, сообщает Интерфакс-Украина в понедельник, 23 апреля.

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В частности, абонентская плата для населения за пользование основной радиоточкой, а также за пользование основной радиоточкой ведомственного радиотрансляционного узла проводного радиовещания повышается с 20 грн/месяц до 26 грн/месяц (с НДС).

Компания также прекращает предоставление ряда услуг проводного радиовещания из-за отсутствия спроса на них. В частности, будет прекращено предоставление услуг по ремонту и техобслуживанию приемников эфирного радиовещания, по обеспечению синхронного перевода, а также по звукоусилению (озвучивание в помещении и на открытом пространстве) по заявлению пользователя с 1 августа 2018 года.

Ранее Укртелеком вернули в собственность государства.

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Теги: радио, эфир, Укртелеком, абоненты
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
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Baresi60    23.04.2018, 15:20
Оценка:  0
Baresi60
Это возмутительно!Единственное средство связи для стариков в деревнях,сёлах и пгт!Чтобы те кто повышает цену,слушали это радио всю жизнь!
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