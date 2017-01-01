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Акции компании Дерипаски поднялись на 15%

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В Минфине США выдали лицензию, согласно которой операции с Русалом должны быть завершены до 23 октября текущего года. Ранее сроком завершения или отмены сделок было 5 июня.
США призывают Дерипаску отказаться от контроля над Русалом
США призывают Дерипаску отказаться от контроля над Русалом
flickr.com

Стоимость акций российской алюминиевой компании Русал бизнесмена Олега Дерипаски выросла на 15%, сообщает Интерфакс в понедельник, 23 апреля.

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Отмечается, что ценные бумаги производителя алюминия вернулись к росту на Московской бирже после новости о том, что OFAC (структура американского Минфина, отвечающая за правоприменение в области санкций) выдала лицензию, согласно которой операции с Русалом должны быть завершены до 23 октября текущего года. Ранее сроком завершения или отмены сделок было 5 июня.

Кроме того, OFAC заявила, что США могут снять санкционные ограничения с Русала, если Олег Дерипаска откажется от контроля в компании.

По словам министра финансов США Стивена Мнучина, "Русал попал под санкции из-за Дерипаски, правительство США не собиралось вредить трудолюбивым людям, работающим на компанию".

"Путем для освобождению от санкций является лишение или прекращение контроля Олега Дерипаски над Русалом", – следует из пояснений OFAC.

Ранее сообщалось, что акции Русала подешевели до исторического минимума на фоне новых санкций США. 

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Теги: США, Минфин, Дерипаска, Русал, Олег Дерипаска, санкции, санкции против России
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Источник: korrespondent.net

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