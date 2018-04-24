На Гонконгской бирже взлетели акции Русала

Ранее появилась информация, что США могут снять санкционные ограничения с Русала, если Олег Дерипаска откажется от контроля в компании.

Акции компании Русал на открытии торгов вторника, 24 апреля, на Гонконгской фондовой бирже выросли в цене почти на 24% после заявления о возможности снятия санкций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

Читай также: Акции компании Дерипаски поднялись на 15% Акции Русала подорожали на 23,68%, до 1,88 гонконгского доллара.

Ранее американские власти заявили, что могут отменить ограничительные меры против Русала, если бизнесмен Олег Дерипаска откажется от контроля над компанией.

Ранее сообщалось, что акции Русала подешевели до исторического минимума на фоне новых санкций США.