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На Гонконгской бирже взлетели акции Русала

Комментариев: 3
Ранее появилась информация, что США могут снять санкционные ограничения с Русала, если Олег Дерипаска откажется от контроля в компании.
Акции Русала вернулись к росту
Акции Русала вернулись к росту
flickr.com

Акции компании Русал на открытии торгов вторника, 24 апреля, на Гонконгской фондовой бирже выросли в цене почти на 24% после заявления о возможности снятия санкций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на  данные торгов.

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Акции Русала подорожали на 23,68%, до 1,88 гонконгского доллара.

Ранее американские власти заявили, что могут отменить ограничительные меры против Русала, если бизнесмен Олег Дерипаска откажется от контроля над компанией.

Ранее сообщалось, что акции Русала подешевели до исторического минимума на фоне новых санкций США. 

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Теги: акции, биржа, Дерипаска, Русал, санкции, Гонконг
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  24.04.2018, 12:43
Оценка:  +4
гость
это называется "рост на фоне днища"????
цена ж все равно в несколько раз ниже, чем месяц назад
гость  (аноним)  24.04.2018, 12:40
Оценка:  +5
гость
Ого, как взлетели!
До 1,88 гонконгского доллара!
В марте они стоили 5 )))
гость  (аноним)  24.04.2018, 12:40
Оценка:  -2
гость
Да нихера он не откажется от своей компании. А цены акций взлетели потому что алюминий подорожал до исторического максимума! Так что ирокезы ваши хозяева себе в ногу выстрелили акцизом на люминий и ссанкциями против Русала... А как там поживает Запорожский алюминиевый комбинат?
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