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На ОПЗ остановили производство минудобрений

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Причиной остановки стала нехватка складских площадей для хранения уже произведенного карбамида.
Перспектива запуска завода пока не понятна
Перспектива запуска завода пока не понятна
depositphotos.com

Одесский припортовый завод (ОПЗ) остановил производство карбамида из-за нехватки складских помещений. Об этом сообщил первый заместитель главы правления предприятия Николай Щуриков на своей странице в Facebook.

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“Вчера на ОПЗ остановлены агрегаты по производству карбамида“, - сообщил Щуриков.

По его словам, причиной остановки стала нехватка складских площадей для хранения уже произведенного карбамида.

Отметим, с 28 марта по 12 апреля завод по той же причине вынужден быть остановить один агрегат по производству карбамида.

Ранее ФГИУ перенес приватизацию Одесского припортового с февраля на май.

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Теги: производство, ОПЗ, завод, Минудобрения
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  24.04.2018, 14:41
Оценка:  0
гость
Так нет потребителей карбамида для дальнейшего синтеза минудобрений? причины две: либо цена шкуродерная, либо покупатели карбамида почили в бозе... А из России минудобрения закупать запретили, как то так; ждем рекордного урожая у ирокезов!
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