На ОПЗ остановили производство минудобрений
Причиной остановки стала нехватка складских площадей для хранения уже произведенного карбамида.
Одесский припортовый завод (ОПЗ) остановил производство карбамида из-за нехватки складских помещений. Об этом сообщил первый заместитель главы правления предприятия Николай Щуриков на своей странице в Facebook.
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“Вчера на ОПЗ остановлены агрегаты по производству карбамида“, - сообщил Щуриков.
По его словам, причиной остановки стала нехватка складских площадей для хранения уже произведенного карбамида.
Отметим, с 28 марта по 12 апреля завод по той же причине вынужден быть остановить один агрегат по производству карбамида.
Ранее ФГИУ перенес приватизацию Одесского припортового с февраля на май.
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