На ОПЗ остановили производство минудобрений

Причиной остановки стала нехватка складских площадей для хранения уже произведенного карбамида.

Перспектива запуска завода пока не понятна depositphotos.com

Одесский припортовый завод (ОПЗ) остановил производство карбамида из-за нехватки складских помещений. Об этом сообщил первый заместитель главы правления предприятия Николай Щуриков на своей странице в Facebook.

Читай также: Одесский припортовый завод остановил производство

“Вчера на ОПЗ остановлены агрегаты по производству карбамида“, - сообщил Щуриков.

По его словам, причиной остановки стала нехватка складских площадей для хранения уже произведенного карбамида.

Отметим, с 28 марта по 12 апреля завод по той же причине вынужден быть остановить один агрегат по производству карбамида.

Ранее ФГИУ перенес приватизацию Одесского припортового с февраля на май.