Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Николаевский судостроительный пустят с молотка

Комментариев: 0
Здания и землю предприятия продадут на аукционе ради покрытия долгов по зарплате. Общая задолженность по зарплате составляет чуть более 30 миллионов грн. В то же время стартовая цена завода - более 52 миллионов грн.
Судостроительный завод пускают с молотка
Судостроительный завод пускают с молотка
wikipedia.org

Здания и земельный участок Николаевского судостроительного завода выставлены на продажу. Об этом во вторник, 24 апреля сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Читай также: Завод Порошенко будет ремонтировать военные корабли - СМИ

"OpenMarket (ГП "СЕТАМ" Министерства юстиции Украины) продает здания и земельный участок площадью 6,924 гектара Николаевского судостроительного завода (предыдущее название - Завод им. 61 коммунара) за 52,3 млн грн", - говорится в сообщении.

Как отмечается, причина продажи - долги по заработной плате в сумме 30,2 млн грн.

На продажу выставлен административный бытовой корпус, достроенная набережная, железнодорожные пути, автодороги и другие сооружения,  информируют в ведомстве.

Здания и сооружения находятся на правом берегу реки Ингул на земельном участке площадью 6,924 гектара, на который оформлено право постоянного пользования.

Основные производственно-административные здания и ГСМ (горизонтально стапельные места) - объекты незавершенного строительства. Общий процент готовности - 40%.

Владельцем указанного имущества является государство в лице концерна Укроборонпром, в хозяйственном ведении которого находится ГП Николаевский судостроительный завод.

Сообщается, что дата проведения аукциона - 21 мая 2018 года, а стартовая цена - 52 329 247 грн.

Ранее сообщалось о том, что крупнейший грузовой порт Украины теряет долю в перевалке грузов.

Эта же новость на КорреспонденТ.biz
Поделись:
Теги: Николаев, завод, аукцион., Укроборонпром
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь