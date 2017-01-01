Николаевский судостроительный пустят с молотка

Здания и землю предприятия продадут на аукционе ради покрытия долгов по зарплате. Общая задолженность по зарплате составляет чуть более 30 миллионов грн. В то же время стартовая цена завода - более 52 миллионов грн.

Здания и земельный участок Николаевского судостроительного завода выставлены на продажу. Об этом во вторник, 24 апреля сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

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"OpenMarket (ГП "СЕТАМ" Министерства юстиции Украины) продает здания и земельный участок площадью 6,924 гектара Николаевского судостроительного завода (предыдущее название - Завод им. 61 коммунара) за 52,3 млн грн", - говорится в сообщении.

Как отмечается, причина продажи - долги по заработной плате в сумме 30,2 млн грн.

На продажу выставлен административный бытовой корпус, достроенная набережная, железнодорожные пути, автодороги и другие сооружения, информируют в ведомстве.

Здания и сооружения находятся на правом берегу реки Ингул на земельном участке площадью 6,924 гектара, на который оформлено право постоянного пользования.

Основные производственно-административные здания и ГСМ (горизонтально стапельные места) - объекты незавершенного строительства. Общий процент готовности - 40%.

Владельцем указанного имущества является государство в лице концерна Укроборонпром, в хозяйственном ведении которого находится ГП Николаевский судостроительный завод.

Сообщается, что дата проведения аукциона - 21 мая 2018 года, а стартовая цена - 52 329 247 грн.

Ранее сообщалось о том, что крупнейший грузовой порт Украины теряет долю в перевалке грузов.