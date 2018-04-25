Прекращение транзита газа усилит конфликт с РФ – Нафтогаз
Прекращение транзита газа через украинскую территорию увеличит вероятность масштабного конфликта между Украиной и Россией. Об этом заявил коммерческий директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко в эфире телеканала 112 Украина.
Читай также: В России не исключили строительство Северного потока-3
“Если не будет транзита через территорию Украины, то вероятность полномасштабного конфликта между Россией и Украиной тоже повышается. Эту мысль мы доносим особенно европейским политикам, которые должны понять не только экономические последствия для Украины, а также геополитические последствия для всего мира“, – сказал он.
Ранее сообщалось, что Газпром и Нафтогаз приступили к обсуждению условий нового контракта на транзит газа в Европу через территорию Украины. Уточнялось, что речь идет об условиях транзита с 2020 года.
Полная версия правил