Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Прекращение транзита газа усилит конфликт с РФ – Нафтогаз

Комментариев: 1
В Нафтогазе считают, что если не будет транзита через территорию Украины, то вероятность полномасштабного конфликта между Россией и Украиной тоже повышается.
Прекращение Газпромом транзита газа через Украину усилит конфликт с Россией
Прекращение Газпромом транзита газа через Украину усилит конфликт с Россией
depositphotos.com

Прекращение транзита газа через украинскую территорию увеличит вероятность масштабного конфликта между Украиной и Россией. Об этом заявил коммерческий директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко в эфире телеканала 112 Украина.

Читай также: В России не исключили строительство Северного потока-3

“Если не будет транзита через территорию Украины, то вероятность полномасштабного конфликта между Россией и Украиной тоже повышается. Эту мысль мы доносим особенно европейским политикам, которые должны понять не только экономические последствия для Украины, а также геополитические последствия для всего мира“, – сказал он.

Ранее сообщалось, что Газпром и Нафтогаз приступили к обсуждению условий нового контракта на транзит газа в Европу через территорию Украины. Уточнялось, что речь идет об условиях транзита с 2020 года.

Эта же новость на КорреспонденТ.biz
Поделись:
Теги: Украина-Россия, Газпром, Нафтогаз, транзит газа
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  25.04.2018, 12:32
Оценка:  -1
гость
зассали))).попрошайки
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь