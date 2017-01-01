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В Украине объединятся крупные сети супермаркетов

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Речь идет об объединении сетей розничной торговли преимущественно продовольственными товарами в Ивано-Франковской и Ровенской областях.
Сделка об объединении сетей ожидает окончательного решения АМКУ
Сделка об объединении сетей ожидает окончательного решения АМКУ
depositphotos.com

Розничные бизнесы торговых сетей Колибрис, 555, Наш Край и Spar будут объединены в одну сеть. Об этом сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета.

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Ведомство начало рассмотрение дела о приобретении компанией Bronberry Development Inc. и Cremnos Investments Corp. контроля над компанией Холдинг Ритейл Лтд (все – Род-Таун, Британские Виргинские о-ва).

Концентрация осуществляется на рынках розничной торговли преимущественно продовольственными товарами в Ивано-Франковской и Ровенской областях.

Как отмечает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Единого госреестра, конечным бенефициаром компаний-покупателей – Bronberry Development Inc. и Cremnos Investments Corp. – является Джеймс Джилиан Терезия. Он также выступает бенефициаром компании Арго-Р, которая развивает сеть супермаркетов Наш край и Спар Украина Корп., оперирующей сетью супермаркетов Spar.

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Теги: Недвижимость, Слияния и поглощения, АМКУ, бизнес, магазины, оператор, Супермаркет, сделка
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Источник: korrespondent.net

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