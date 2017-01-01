Кабмин хочет помочь IKEA выйти на украинский рынок

Шведской сети магазинов на государственном уровне будут помогать решать вопросы, связанные с лицензированием и сертификацией продукции.

Для содействия шведской сети магазинов IKEA в выходе на рынок Украины, Кабмин создаст межведомственную рабочую группу. Об этом в среду, 25 апреля, сообщил Офис по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest на своей странице в Facebook.

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“Решено, что правительство создаст межведомственную рабочую группу, на которую будут приглашены представители Киевской горгосадминистрации, для комплексного и эффективного решения вопросов сертификации продукции, лицензирования, таможенных и других вопросов, чтобы гарантировать, что IKEA сможет как можно скорее открыть свои фирменные магазины в Украине“, - сказал директор UkraineInvest Даниэль Билак.

Напомним, в декабре 2017 года шведская сеть товаров для дома IKEA официально заявила о планах выхода на украинский рынок.

Как сообщалось, IKEA объявила о выходе на украинский рынок.