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Кабмин хочет помочь IKEA выйти на украинский рынок

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Шведской сети магазинов на государственном уровне будут помогать решать вопросы, связанные с лицензированием и сертификацией продукции.
Кабмин поспособствует скорейшему приходу IKEA на рынок Украины
Кабмин поспособствует скорейшему приходу IKEA на рынок Украины
depositphotos.com

Для содействия шведской сети магазинов IKEA в выходе на рынок Украины, Кабмин создаст межведомственную рабочую группу. Об этом в среду, 25 апреля, сообщил Офис по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest на своей странице в Facebook.

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“Решено, что правительство создаст межведомственную рабочую группу, на которую будут приглашены представители Киевской горгосадминистрации, для комплексного и эффективного решения вопросов сертификации продукции, лицензирования, таможенных и других вопросов, чтобы гарантировать, что IKEA сможет как можно скорее открыть свои фирменные магазины в Украине“, - сказал директор UkraineInvest Даниэль Билак.

Напомним, в декабре 2017 года шведская сеть товаров для дома IKEA официально заявила о планах выхода на украинский рынок.

Как сообщалось, IKEA объявила о выходе на украинский рынок.

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Теги: экономика, Кабмин Украины, Кабми, инвесторы, IKEA
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Источник: korrespondent.net

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