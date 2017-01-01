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За неделю блокировки просмотры Telegram-каналов в РФ упали на 76%

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В основном аудиторию потеряли развлекательные каналы мессенджера, посвященные музыке, юмору, путешествиям, хобби. В то же время значительно меньше пострадали новостные каналы.
На 23 апреля число просмотров в Telegram сократилось на 76,5%
На 23 апреля число просмотров в Telegram сократилось на 76,5%
depositphotos.com

В России количество просмотров Telegram-каналов к концу первой недели блокировки упало на 76,5%. Такие данные приводит компания Медиалогия, проанализировавшая поведение в мессенджере в течение недели с 16 по 23 апреля.

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“На 23 апреля количество просмотров в Telegram (по всем каналам) сократилось на 76,5% по сравнению с днем начала блокировки 16 апреля“, - говорится в сообщении.

Что касается Топ-100 Telegram-каналов, то в них до конца первой недели количество просмотров сократилось на 23%. В основном аудиторию потеряли развлекательные каналы, посвященные музыке, юмору, путешествиям, хобби: они избавились от 30% до 50% просмотров.

Отмечено, что значительно меньше пострадали новостные каналы (падение до 25%).

“Общественно-политические и экономические каналы чувствуют себя более стабильно“, - отметила компания.

Напомним, Таганский суд Москву 13 апреля принял решение о блокировке Telegram в России по иску Роскомнадзора. Причиной стал отказ мессенджера выполнить возложенную на него законом обязанность предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки пользователей.

Напомним, 16 апреля Роскомнадзор сообщил о начале блокировке Telegram по решению Таганского суда Москвы. Сопутствующие блокировки коснулись IP-адресов хостинг-провайдеров Google и Amazon.

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Теги: Россия, блокирование, блокировка, Роскомнадзор, Мессенджер, блокировка сайтов
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Источник: korrespondent.net

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