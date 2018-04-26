В Вене запретили сервис такси Uber

Коммерческий суд австрийской столицы признал, что методы работы Uber не соответствуют правилам, установленным для венских такси.

В Австрии коммерческий суд Вены заблокировал работу сервиса такси Uber в столице страны. Об этом со ссылкой на сообщение подавшей иск компании Taxi 40100 передает в среду, 25 апреля, агентство Reuters.

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В частности, суд признал, что методы работы Uber не соответствуют правилам, установленным для венских такси. По словам юриста Taxi 40100, за любое нарушение судебного запрета Uber грозит штраф до €100 тыс.

При этом представитель Uber пообещал адаптировать правила к законам и заявил, что сервис вновь заработает в течение нескольких дней.

Напомним, Uber повысил тарифы в Украине.