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S&P повысило кредитный рейтинг Укрзализныци

Комментариев: 1
Рейтинг предприятия повысили до уровня ограниченного дефолта. Это произошло после реструктуризации существенной части долгов.
Рейтинг Укрзализныци повысили до ограниченного дефолта
Рейтинг Укрзализныци повысили до ограниченного дефолта
depositphotos.com

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило долгосрочный рейтинг дефолта Укрзализныци с SD до уровня ССС + (ограниченный дефолт). Об этом сообщается на сайте агентства.

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“Агентство повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Укрзализныця до уровня ССС + из SD (ограниченный дефолт)“, - говорится в сообщении.

Отмечается, что повышение рейтинга отражает тот факт, что Укрзализныця завершила реструктуризацию существенной части долгов, и добилась исключения из условий обращения еврооблигаций на $500 млн со сроком обращения до 2021 года оговорки о кроссе-дефолте по еще неурегулированным обязательствам на 3,9 млрд грн ($153 млн) перед местным банком.

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При этом S&P добавляет, что переговоры по неурегулированным обязательствам, которые составляют около 12% долгов предприятия, продолжаются в течение нескольких лет.

Агентство ожидает, что правительство Украины будет пытаться всячески избежать любой процедуры банкротства.

Ранее сообщалось о том, что Укрзализныця получит 150 млн евро от ЕБРР.

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Теги: рейтинг, Поезд, дефолт, Укрзализныця
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  26.04.2018, 17:51
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гость
до уровня ССС + (ограниченный дефолт)

Труп, но еще наблюдаются конвульсии.
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