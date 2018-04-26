S&P повысило кредитный рейтинг Укрзализныци

Рейтинг предприятия повысили до уровня ограниченного дефолта. Это произошло после реструктуризации существенной части долгов.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило долгосрочный рейтинг дефолта Укрзализныци с SD до уровня ССС + (ограниченный дефолт). Об этом сообщается на сайте агентства.

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“Агентство повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Укрзализныця до уровня ССС + из SD (ограниченный дефолт)“, - говорится в сообщении.

Отмечается, что повышение рейтинга отражает тот факт, что Укрзализныця завершила реструктуризацию существенной части долгов, и добилась исключения из условий обращения еврооблигаций на $500 млн со сроком обращения до 2021 года оговорки о кроссе-дефолте по еще неурегулированным обязательствам на 3,9 млрд грн ($153 млн) перед местным банком.

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При этом S&P добавляет, что переговоры по неурегулированным обязательствам, которые составляют около 12% долгов предприятия, продолжаются в течение нескольких лет.

Агентство ожидает, что правительство Украины будет пытаться всячески избежать любой процедуры банкротства.

Ранее сообщалось о том, что Укрзализныця получит 150 млн евро от ЕБРР.