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Укравтодор больше не будет заделывать ямы на дорогах

Комментариев: 2
Ямочный ремонт - это временные, аварийные меры, а не полноценное восстановление дороги. В Украине намерены отказываться от таких ремонтов.
В Укравтодоре заявили, что будут постепенно отходить от ямочного ремонта
В Укравтодоре заявили, что будут постепенно отходить от ямочного ремонта
depositphotos.com

Глава Укравтодора Славомир Новак заявил, что предприятие отказывается от проведения ямочного ремонта дорог. Об этом он сообщил в четверг, 26 апреля на своей странице Facebook.

По словам Новака, ямочный ремонт – это аварийные меры, а не ремонт по сути. Кроме того, он отметил, что все ремонты дорог, которые проводились в Украине в 2017 году, выполнены на хорошем уровне.

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“Да, дефекты могут быть - это нормально в любой стране мира. Однако за дефекты в пределах гарантий отвечают подрядчики. Другое дело - аварийные ремонты. Когда сходит снег, в Украине начинается так называемый ямочный ремонт. Это не ремонт по своей сути, это аварийная ликвидация ямочности для обеспечения проезда по дорогам. Временные, крайние меры. Частью нашей стратегии является отказ от таких ремонтов“, - написал Новак.

Однако, он признал, что сразу отказаться от такого ремонта невозможно.

“Например, в прошлом году благодаря ямочному ремонту был обеспечен проезд по 40 тыс км дорог. Средств, которые мы потратили на это, - нам хватило бы только на 300 км среднего ремонта“ - подчеркнул Новак.

Кроме того, Новак рассказал, что в текущем году будут отремонтированы 4000 км дорог.

Напомним, что белорусская компания будет строить и ремонтировать дороги в Украине.

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Теги: дороги, качество, Укравтодор, Ремонт дорог
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  27.04.2018, 13:11
Оценка:  0
гость
Укравтодор больше не будет заделывать ямы на дорогах....він буде будувати нові дороги...Усі чекають цього 26 років, але кіно не буде, поки самі автовласники не створять свій власний ремонтний АВТОДОР Х...
гость  (аноним)  27.04.2018, 12:46
Оценка:  +2
гость
Слава гонкам на выживание! Теперь на направлениях (так будут именоваться украинские дороги) придется много лет ждать очереди капремонта...
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